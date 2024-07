Fünf Tage lang war niemand von alleine drauf gekommen, also stellte Familienministerin Elisabeth Paus am Montag ihre Lesart der neuesten Steuerreform der Ampel selbst vor. Sie ist originell. Und wieder nicht. Der am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Entwurf des Bundesfinanzministeriums sei »der Startpunkt in Richtung Abschaffung des Ehegattensplittings«, sagte die Grüne gegenüber Bild. Der Abschied von diesem »veralteten Instrument« sei »überfällig«. Man habe noc...