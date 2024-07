Der nächsten Nazigegnerin droht Auslieferung nach Ungarn. Hanna S. soll an die dortige Justiz überstellt werden, wo ihr wegen mutmaßlicher Beteiligung an einem Angriff auf Teilnehmende eines europaweiten Neonazievents der Prozess gemacht werden soll, wie der BR am Montag berichtete. »Für Hanna S. liegt derzeit kein Auslieferungsersuchen Ungarns vor«, erklärte ihr Anwalt, Yunus Ziyal, am Montag gegenüber junge Welt. S. sitzt derzeit in Nürnberg in Untersuchungshaft. ...