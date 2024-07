Schon die Wahl ist ein wichtiger Sieg. Bis diesen Sonnabend stimmen Arbeiter des größten britischen Lagers des US-Onlineriesen Amazon im mittelenglischen Coventry darüber ab, ob sie sich als Gewerkschaft organisieren und einen Betriebsrat wählen wollen. Vor zwei Jahren hatte eine Handvoll Arbeiter den Kampf für bessere Löhne begonnen, über tausend weitere schlossen sich an. Sie führten den ersten Streik in der Geschichte von Amazon UK an. Der Arbeitskampf wurde auf ...