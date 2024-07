Für probritische Unionisten ist der 12. Juli der wichtigste Tag im Jahr. An dem Tag feiern die Protestanten den Sieg über eine katholische Armee in der Schlacht an der Boyne im Jahr 1690. Doch schon bevor in der Nacht auf Freitag in allen unionistischen Stadtvierteln Nordirlands Feuer entzündet wurden, um darin symbolisch politische Gegner zu verbrennen, und am Tag danach der Oranier-Orden durch alle Landesteile marschiert, war die Stimmung aufgeheizt.

Überall gab e...