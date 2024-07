Mit Personalentscheidungen wird sie ihre Probleme nicht los: Bettina Stark-Watzinger. Die Bildungsministerin (FDP) steckt mitten in der sogenannten Fördermittelaffäre, und es ist kein Ende in Sicht. Nun nimmt die Union sie mit einer »kleinen« Anfrage in die Mangel – 100 Fragen soll Stark-Watzinger bis zum 25. Juli beantworten, wie am Donnerstag abend bekanntwurde. »Es muss jetzt endlich die Wahrheit auf den Tisch«, sagte der bildungspolitische Sprecher der Unionsfra...