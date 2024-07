Ford in Genk, Opel in Antwerpen oder Renault in Vilvoorde – viele Jahrzehnte lang war die Autoindustrie für Belgien von großer Bedeutung. Bis in die 1960er besaß das Land mit Minerva und Imperia sogar zwei eigene Marken. Inzwischen rostet die Branche aber vor sich hin. Nur Volvo in Gent und Audi Brussels sind von der einstigen Phalanx der Hersteller noch übrig. Wobei das Audi-Werk in Brüssel-Vorst »dem Tode geweiht« ist, wie es das alternative Stadtradio Bruzz ausdr...