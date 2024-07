Am 27. Juni vor 55 Jahren haben sich Schwule, Lesben und Transsexuelle in der New Yorker Christopher Street erstmals gegen die immer wiederkehrenden Übergriffe der Polizei zur Wehr gesetzt. Die Prügelei, die sich die aufgebrachten Kneipengäste mit den Ordnungskräften lieferten, machte Schlagzeilen. Im Jahr darauf fand am selben Ort eine Gedenkdemonstration statt, über die sogar die FAZ berichtete: »Mit seidenen Bannern und trotzigen Plakaten zog kürzlich eine eigent...