Russland hat bestritten, das am Montag von einer Rakete getroffene Kinderkrankenhaus »Ochmatdit« in Kiew beschossen zu haben. Vielmehr sei das Hospital von einer vom Kurs abgekommenen ukrainischen Flugabwehrrakete aus US-Produktion getroffen worden. Man greife grundsätzlich keine zivilen Ziele an, gab der russische Präsidialamtssprecher Dmitri...