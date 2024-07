Kurz nach Sonnenuntergang betraten die Beamten den Hörsaal 1A der Freien Universität Berlin (FU). Die Unileitung hat die Staatsmacht am späten Dienstag abend auf den Campus gerufen, um den gewaltfrei besetzten Saal räumen zu lassen. Dort waren gegen 16 Uhr offenbar bis zu 30 Studierende einem Aufruf des FU-Palästina-Komitees gefolgt. Am Ende nahm die Polizei Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs in 27 Fällen auf, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Mittwoch beric...