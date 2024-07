Die Mischung aus neoliberaler Sparpolitik und staatlichem Interventionismus ist verkörpert in der Gestalt der neuen Finanzministerin Rachel Reeves. Am 8. Juli berichteten verschiedene Medien von einem ersten in Downing Street 11, dem Amtssitz der Finanzministerin, durchgeführten Kassensturz. Das Land, so Reeves, befinde sich »in der schlimmsten Lage seit Ende des Zweiten Weltkriegs«. Was als Ergebnis von »14 Jahren Chaos und wirtschaftlicher Verantwortungslosigkeit«...