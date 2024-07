Börner, Klemke, Hein, David, Dessau

Beim Film ist Vielseitigkeit ein Lebenselixier, jedenfalls für Michael Börner, der am 13. Juli vor 80 Jahren in der Börde geboren wurde. In Babelsberg wurde er zum Diplomkameramann ausgebildet, hat aber auch Regie geführt, war an Schnitt und Beleuchtung beteiligt, etwa für das Defa-Trickfilmstudio (»Chile lebt«, 1976). Seit Beginn der 80er Jahre hat er als Teil der Produktionsgruppe »Sorbischer Film« mehrfach Themen zum Land der Sorben und Wenden aufgegriffen (»Pobr...