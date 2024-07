Kubanische Einsatzkräfte haben erneute Anschläge gegen Einrichtungen und Menschen auf der Insel vereitelt. Wie Ermittler des Innenministeriums (Minint) am Montag abend (Ortszeit) in einer Sondersendung des Fernsehens mitteilten, habe eine terroristische Gruppierung in den USA die gescheiterten Aktionen geplant und auch finanziert. Obwohl der Haupttäter bereits Ende vergangenen Jahres festgenommen worden war, veröffentlichten die Behörden in Havanna erst jetzt Detail...