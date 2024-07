»In Filmen ist Stil der Inhalt«, hat Norman Jewison, Regisseur des unfassbar stilvollen »Thomas Crown ist nicht zu fassen« (1968), mal gesagt. Was er damit meint, lässt sich an der Serie »Mad Men« illustrieren. Anhand zigtausender Details wird man Zeuge, wie sich die Welt in den 60er Jahren verändert hat. Jedes Detail mag für sich genommen nicht wichtig sein. Doch in der Summe entstehen kontrastscharfe Bilder. Durch bloßes Hinschauen versteht man, dass die gesellsch...