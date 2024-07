Das ist fußballerische Kommunikation.

Bastian Schweinsteiger

Alles, was heutzutage Kommunikation heißt, ausnahmslos, ist nur der Lärm.

Theodor W. Adorno

»I can’t get my ass out of bed« (Ian Gillan).

Kater, logisch. Einen klareren Elfmeter hat es in der Fußballgeschichte nie gegeben. Die psychotherapeutischen Dienste meiner bildhübschen Cousine, die eine Fachkraft im Seelenkneten ist, habe ich trotzdem nicht in Anspruch genommen.

Das ganze Dorf war voll. Kerwa nennt ...