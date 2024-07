Die Proteste von Regierungsgegnern in Israel gehen weiter. Am Sonntag morgen blockierten Zehntausende am landesweiten »Tag der Störung« im Berufsverkehr zahlreiche wichtige Straßenkreuzungen. Die Aktion startete um 6.29 Uhr, zum selben Zeitpunkt, als die Hamas und ihre Verbündeten vor neun Monaten ihren blutigen Angriff auf Israel begonnen hatten. Die Protestierenden verlangten von der israelischen Regierung, endlich einen Waffenstillstand mit der Hamas zu schließen...