Hauptberuf Philosophieprofessor, Nebenjob Bulle: Gary Johnson heißt der faszinierend wandlungsfähige Held in Richard Linklaters Festivalhitfilm »A Killer Romance«. Er doziert im Alltag an der Universität von New Orleans über Nietzsche. Bei der Polizei lebt er seine Abenteurer-, wenn nicht sogar seine Übermenschseite aus. Als Kollege Jasper wegen »Brutalität gegen Teenager« suspendiert wird, drängt man Gary erfolgreich dessen Rolle auf: einen Auftragskiller mimen, de...