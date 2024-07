Am Montag meldete Claridad, das Onlinemagazin der puertoricanischen Unabhängigkeitsbewegung, den »bedauerlichen Verlust der geliebten und bewunderten Gefährtin« Dylcia Pagán. Die Filmemacherin, Schriftstellerin, Künstlerin, politische Gefangene und seit frühester Jugend aktive Independentista war am 30. Juni im Alter von 77 Jahren in ihrer Wahlheimat Loiza, Puerto Rico, an einer Lungenentzündung gestorben. In Claridad erklärte ihr früherer Mitgefangener Edwin Cortés...