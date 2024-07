Ich gebe es offen zu: Ich war von Anfang an kein Freund des Videoassistenten VAR. Als Fußballfan, der in den 70er und 80er Jahren sozialisiert wurde, habe ich mich mit Veränderungen des Spiels immer schwergetan. Doch mit vielem habe auch ich mich im Laufe der Zeit angefreundet. Die Rückpassregel gehört dazu, da sie den Fußball wirklich interessanter gemacht hat und einen sportlichen Wert besitzt. Aber bei einer Sportart, in der nicht Millimeter oder Sekunden über de...