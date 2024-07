Als vor einigen Jahren die Klimajugendbewegung Fridays for Future sich wie ein Lauffeuer um den Planeten verbreitete und das Thema Klimakrise hierzulande und in vielen anderen Ländern endlich ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit brachte, machte auch der Begriff der Flugscham die Runde. Besonders in den skandinavischen Ländern begannen viele Menschen, ihr häufiges Fliegen zu reflektieren. Einige entschieden sich gar, ganz darauf zu verzichten, andere versuc...