Die Angriffe auf das Dorf halten an: Nach der Zerstörung mehrerer Häuser durch das israelische Militär attackierten radikale israelische Siedler am Montag die Bewohner von Umm al-Khair im Süden des Westjordanlandes in den besetzen palästinensischen Gebieten. »Die Siedler griffen uns an und verletzten sechs Leute mit Tränengas«, beschreibt der Lehrer Awdah Hathaleen am Montag abend gegenüber junge Welt die Angriffe im Dorf; auch hätten sie mit scharfer Munition gesch...