Dem Großaufgebot der Polizei und dem von ihr bewachten AfD-Parteitag in Essen stellten sich am Wochenende nach Schätzungen des Bündnisses »Gemeinsam laut« rund 70.000 Menschen entgegen. Mittendrin: ein gutes Dutzend Anwältinnen und Anwälte. Die Mitglieder des sogenannten Legal Teams haben nun ihre Bilanz, vor allem zum Vorgehen der Staatsmacht, gezogen. »Bei den Demonstrationen am Samstag morgen mussten wir ein äußerst provokantes und gewaltbereites Auftreten der Ei...