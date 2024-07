Heiße Phase

Einen wunderschönen guten Morgen! Eurocopa und Copa América gehen in ihre finale Phase. In Europa schafften es drei der Viertelfinalisten von 2021 wieder in diese Instanz: die Schweiz, Spanien und England. Es fällt auf, dass sie alle ihren Stiefel abspulen und also einen Plan haben, der nicht verhandlungsfähig ist. In der Regel gewinnt man so. Klappt es nicht, geht man wenigstens aufrecht unter. Der Stil dieser drei könnte unterschiedlicher nicht sein. Die Liebe zur...