Es geschah noch in den letzten Kriegstagen: In den Abendstunden des 25. April 1945 stürmten rund 70 Mitglieder des SS- und Polizeiregiments 13 von Richtung Globasnitz zum Peršmanhof an der österreichisch-slowenischen Grenze. Die durch den Angriff überraschten Partisanen setzten sich zur Wehr und flüchteten in die umliegenden Wälder. Als die Division den Hof in Koprein Petzen bei Bad Eisenkappel (Železna Kapla) erreichte, versteckten sich die dort lebenden Familien ...