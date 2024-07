»Es gibt keine Partei, die klar gegen den Genozid in Gaza auftritt«: Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern hat die bekannte Strafrechtsanwältin Astrid Wagner am Montag auf einer Pressekonferenz in Wien die neugegründete »Liste Gaza – Eine Stimme gegen den Genozid« präsentiert.

Mit der Plattform wollen die Aktivisten der Dachorganisation »Palästina-Solidarität Österreich« (PSÖ) zu den Nationalratswahlen am 29. September antreten. »Ich denke, es ist sehr wichtig, die Sit...