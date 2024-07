Die Niederlande haben eine neue Regierung. Mehr als sieben Monate nach der Parlamentswahl vom 22. November 2023 vereidigte König Willem-Alexander im Palast Huis ten Bosch in Den Haag am Dienstag Premierminister Dick Schoof und die sieben Ministerinnen und acht Minister seines Kabinetts. Gegen Mittag übergab Vorgänger und frischgebackener NATO-Chef Mark Rutte den Schlüssel zum Büro an seinen Nachfolger. Und radelte auf dem Fahrrad davon.

Als Politiker hat sich der 67...