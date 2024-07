Der Verbund von neun Kriegsschiffen hat eine weitere Etappe auf dem Weg vor Chinas Haustür geschafft. Von Mitte bis Ende Juni führte sie ihre Fahrt von der Westküste der USA nach Hawaii, wie die Bundeswehr am Dienstag online mitteilte. Am diesjährigen »Indo-Pacific Deployment« (IPD) westlicher See- und Luftstreitkräfte nehmen die Fregatte »Baden-Württemberg« und der Einsatzgruppenversorger »Frankfurt am Main« teil. Die beiden deutschen Schiffe sind laut Bundeswehr s...