Die illegale Entsorgung von Elektroschrott aus dem Westen taucht in Malaysia häufiger in den Nachrichten auf. Zuletzt mit einer Dreimonatsbilanz: 106 Container voller E-Waste beschlagnahmten die Zollbehörden des südostasiatischen Landes zwischen 21. März und 19. Juni. Das teilte Umweltminister Nik Nazmi Nik Ahmad am vergangenen Mittwoch der Presse bei einem Arbeitsbesuch im Hafen von Klang im Bundesstaat Selangor mit. Der größte Seehafen des Landes ist auch das Haup...