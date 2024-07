Am Freitag vergangener Woche wurde in der Mongolei ein neues Parlament gewählt. Es war die erste Wahl seit der Coronakrise und seit der Eskalation des Kriegs in der Ukrai­ne vor zwei Jahren, und es waren die neunten Wahlen seit dem Zusammenbruch der Volksrepublik.

Mit 35,1 Prozent der abgegebenen Stimmen hat die seit acht Jahren mit absoluten Mehrheiten von etwa 80 Prozent regierende Mongolische Volkspartei (MVP) es geschafft, mit 68 von 126 Sitzen ihre Mehrheit im ...