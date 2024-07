Jedem ist klar: Die Deutsche Bahn (DB) braucht zig Milliarden Euro. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weiß das. Was macht er? Er schustert massig Geld, das eigentlich zur Schienenertüchtigung vorgesehen war, der Autobahn-GmbH des Bundes zu. Das hatte am vergangenen Freitag die Süddeutsche Zeitung (SZ) unter Berufung auf mit den laufenden Beratungen zum Bundeshaushalt 2025 Vertraute berichtet. An sich schon ein Skandal, wird dieser noch größer angesich...