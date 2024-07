Am 9. November 2020 wurden Hunderte Menschen in ganz Österreich aus dem Schlaf gerissen. Türen wurden eingetreten, Kinder mit Schnellfeuerwaffen am Anschlag in ihren Betten von Polizeibeamten bedroht: »Meine Kinder haben bis heute Angst im Dunkeln und können nicht allein schlafen«, erinnert sich Farid Hafez, habilitierter Politikwissenschaftler und eines der bekanntesten Opfer der »Operation Luxor«.

Sie war eine der größten Polizeiaktionen in Österreich seit 1945...