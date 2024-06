Mitten im Endspurt des britischen Wahlkampfs sind die Assistenzärzte in England in den Streik getreten. Erst am Dienstag, dem Wahltag für das britische Unterhaus, werden sie wieder an die Arbeit gehen. Am vergangenen Donnerstag hatten die Mediziner um sieben Uhr morgens den bereits elften Streik in ihrem zwei Jahre andauernden Kampf um bessere Löhne begonnen.

Die neuerlichen Arbeitsniederlegungen im britischen Gesundheitssystem NHS seien notwendig geworden, da die V...