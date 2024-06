Antrittsbesuch beim größten Geldgeber. Der Chef der im Mai ernannten neuen Übergangsregierung des Karibikstaats Haiti, Premierminister Garry Conille, ist am Wochenende in Begleitung von Außenminister Dominique Dupuy, Finanzministerin Ketleen Florestal und Stabschef Nesmy Manigat zur ersten Auslandsreise nach New York und Washington aufgebrochen. Conille wird an diesem Montag unter anderem mit dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater der USA, Jonathan Fine...