Nachdem die türkische Armee Ende April einen weiteren Vorstoß in die türkisch-irakische Grenzregion unternommen hatte, scheint eine umfassende Ausweitung dieser Bodenoperationen unmittelbar bevorzustehen. So begannen die türkischen Streitkräfte ab dem 22. Juni mit einer Truppenverlegung in das Gebiet um die Stadt Amedîye in der Autonomen Region Kurdistan. ...