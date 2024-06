Eine turnusgemäße Versammlung in bewegter Zeit. Als Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer der Verlag 8. Mai GmbH, seinen Jahresbericht vortrug, fiel irgendwann dieser Satz: »Wir befinden uns in turbulenten Gewässern und wir geraten in Stürme.« Dafür müssten sich Zeitung und Genossenschaft wappnen. Nicht ganz 60 Genossinnen und Genossen waren am Sonnabend in Berlin zur ordentlichen Vollversammlung der