An der Pegnitz sind endlich die letzten Tassen aus dem Schrank gepurzelt. Niclas Füllkrug »weckt das Land auf«, flöteten die Nürnberger Nachrichten am Donnerstag in den Gau hinaus, und gestern erfand der Premiumtor Hans Böller einen »Oristano Ronaldo« und beschrieb die EM als »eine Geschichte voller Fußball und Freude – und voller Blumen und Liebe«.

Diese Pressebruchbude gehört genauso zugesperrt wie der Kölner TV-Schuppen RTL, der mit dem Telekom-Sender Magenta TV,...