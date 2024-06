»Glaub an dein Glück!« – mit diesem Slogan kann man nicht nur bei Lotterien reüssieren, sondern auch bei literarischen Wettbewerben. In Aussicht gestellt sind beim Klagenfurter Bachmannpreis hohe Summen, die Regeln des Spiels kennt en détail aber keiner. Ein Ereignis am Mittwoch abend sorgte dahingehend für Kontingenz: Ein Losverfah...