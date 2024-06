Nach dem gescheiterten Staatsstreich vom Mittwoch hat sich die Lage in Bolivien am Donnerstag wieder beruhigt. So sieht es jedenfalls Präsident Luis Arce von der Bewegung zum Sozialismus (MAS), der in einer Ansprache aus seinem Amtssitz laut Sender Telesur mitteilte: »Wir wollen die Bevölkerung darüber informieren, dass sich alles wieder normalisiert hat.« Zugleich beklagte Arce, dass durch die jüngsten Ereignisse »Zeit verloren« worden sei. »Dies hat Auswirkungen a...