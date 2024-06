Leere im Beichtstuhl: Mehr als 400.000 Menschen sind im vergangenen Jahr in der Bundesrepublik aus der katholischen Kirche ausgetreten. Der Aderlass der zurückliegenden Jahre hält damit weiter an, wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau als im Rekordjahr 2022, als mehr als eine halbe Million Menschen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt hatten. Damit hat die Kirche noch 20,3 Millionen Mitglieder, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Donnerstag in Bonn mitteilt...