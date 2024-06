»The quick brown fox jumps over the lazy dog« – mit diesem Pangramm überprüft man nicht nur die alphabetische Vollständigkeit eines Zeichensatzes, er dient auch als vorübergehendes Füllmaterial für leere Templates. Mit Problemen der unfreiwilligen Produktion von Blankotext beschäftigte sich am Mittwoch abend auch der österreichische Autor Ferdinand Schmalz anlässlich der Eröffnung der 48. Tage der deutschsprachigen Literatur im ORF-Theater Klagenfurt. Seine Rede zu...