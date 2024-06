Die internationale Ratingagentur Moody’s warnt vor großen ökonomischen Risiken in Indien aufgrund des Klimawandels. Besonders die Wasserknappheit könne zu einem Problem werden, das auch die Kreditwürdigkeit des Landes beeinträchtigen dürfte, wie etwa The Hindu am Dienstag berichtete. Betroffen seien laut Moody’s zum einen wichtige Industriezweige wie die Stahlindustrie und die Kohlekraftwerke und zum anderen die Landwirtschaft, die das Wasser zur Bewässerung brauche...