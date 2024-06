Für die Bundespolizei gibt es seit mittlerweile 100 Tagen ein amtliches Frustventil. Am Donnerstag hat der Polizeibeauftragte des Bundes beim Deutschen Bundestag einen Zwischenbericht vorgelegt. Als erster Amtsinhaber präsentierte Ulrich Grötsch (SPD) in Berlin vor Journalisten das 22 Seiten lange Papier. Demnach gingen fast fünfmal so viele Eingaben aus der Bevölkerung wie aus der ehemali...