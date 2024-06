Zweierlei hat Tradition beim »Kraft durch Freude«-Volkswagenkonzern (VW). Gut, nicht nur, aber: Ein Haustarifvertrag und firmeninterne Tarifverhandlungen parallel zur bundesweiten Runde der Metall- und Elektroindustrie (ME). Beides findet im Herbst statt, ab Oktober bei VW und schon ab Mitte September in der ME.

Kaum jemand weiß es noch: Die erste Vereinbarung zwischen Konzernbossen und IG Metall (IGM) gab es im September 1948. Damals reichten den Verhandlern drei S...