Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat den nächsten ranghohen Kommandeur entlassen. Am Montag berief er den Befehlshaber der Armeegruppe Chortizja, General Jurij Sodol, ab. Damit reagierte er auf zuletzt angewachsene Kritik an Sodols Amtsführung. Frontkommandeure auf Bataillons- und Brigadeebene hatten ihm in öffentlichen Stellungnahmen vorgeworfen, mit dem Verbot von Rückzügen die Truppen zu verheizen. Sodol habe »mehr ukrainische Soldaten auf dem Gewiss...