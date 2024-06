Nach ihren Absprachen mit Ungarns Premier Viktor Orbán über die Besetzung der Spitzenposten in Brüssel am Donnerstag legt die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach. Mindestens einen EU-Vizekommissionspräsidenten wolle Italien stellen, erklärte ihr Vizepremier und Außenminister Antonio Tajani am Montag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Das sei »das Minimum«. Italien habe als europäischer Gründerstaat und EU-Land mit der zweit...