Jährlich machen sich Millionen Muslime auf die Reise, um in der größten Moschee der Welt in Mekka die »Kaaba« – das zentrale Heiligtum des Islams – zu umrunden. In diesem Jahr sind bei der Pilgerreise (»Hadsch«) Hunderte Menschen an extremer Hitze gestorben. Die Temperaturen erreichten teilweise 51 Grad Celsius.

Bis zum Wochenende äußerte sich die Regierung in Riad nicht zu den Berichten. Zunächst waren Videoaufnahmen von toten Pilgern aufgetaucht; Nachrichtenagentu...