Im Gespräch mit dem lokalen Sender Channel 14 hat Israels Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag abend ein »baldiges Ende« der »intensiven Kampfphase« in Gaza in Aussicht gestellt. Aber nur, um im selben Atemzug am Ziel einer »Zerschlagung der Hamas« festzuhalten – und mitzuteilen, dass es durch die Beruhigung an der Front in dem Küstenstreifen möglich werde, Truppen abzuziehen und an die Grenze zum Libanon zu verlegen. An einen Waffenstillstand ist also vore...