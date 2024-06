Über 100 Vereine haben in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) appelliert, sie in ihrem Engagement »für unsere Demokratie und gegen rechtsextreme Gesinnung« zu unterstützen. Die Organisationen, viele von ihnen in Ostdeutschland und in ländlichen Regionen aktiv, fordern von der Bundesregierung, endlich das Gemeinnützigkeitsrecht zu ändern. »Wir alle werden in unserem Engagement durch das Gemeinnützigkeitsrecht behindert. Es gefährdet unsere Arbeit«,...