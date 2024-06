Die aktuellen Wählerbefragungen im Vorfeld der drei ostdeutschen Landtagswahlen im September befeuern die Diskussion um die vorhandenen Optionen für Regierungsbildungen im Anschluss. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten INSA-Umfrage ist insbesondere in Sachsen nicht mehr ausgeschlossen, dass dem neuen Landtag nur noch AfD, CDU und BSW angehören werden. Alle anderen Parteien lagen bei oder unter der Fünf-Prozent-Marke. Infratest Dimap sah am Donnerstag SPD und Grü...