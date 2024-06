Alexander Kamenski, ein vor allem bei jungen Künstlern geachteter Moskauer Kunstwissenschaftler, spielte in der Sowjetunion eine ähnlich eigenständige, manchmal mit Argwohn beobachtete Rolle wie Lothar Lang in der DDR. Kamenski war es, der mich 1974 auf die Arbeiten der am 24. Juni 1944 geborenen Tatjana Nasarenko hinwies und in ihr damaliges Atelier in einem alten, aufdringlich nach Katze riechenden Moskauer Holzhaus begleitete. Einige Jahre später saßen wir in ihr...