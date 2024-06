Das große Feuer zwischen Diyarbakır und Mardin hat sowohl die Natur als auch das Leben der Menschen in der Region schwer getroffen. Bei dem am Donnerstag abend ausgebrochenen Brand sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, Tausende Tiere verbrannten, und Hunderte Häuser wurden unbewohnbar, bis er am Freitag gelöscht werden konnte. Das Ereignis fand breite Beachtung in der kurdischen und linken Presse, wobei die Versäumnisse der Regierung heftig kritisiert wurd...